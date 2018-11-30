انت الان تتابع مخرج «الكيلو 64»: يدعم الأحلام رغم نهايته الصادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - "الكيلو 64" يروي قصة صيدلي ترك مهنته وبحث عن حلمه فى الصحراء، يوثقها لنا وائل الشناوي وأخوه المخرج أمير، من خلال فيلم تسجيلي عرض فى مسابقة آفاق السينما العربية.

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م

من بين الأفلام المشاركة فى مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الأربعين، التي تختتم فعاليته الليلة، يأتي فيلم "الكيلو 64" للمخرج أمير الشناوي، ليكون العمل التسجيلي الوحيد بالمسابقة الذى يسجل رحلة كفاح وائل الشناوى (أخوه) الذى ترك الصيدلة من أجل استصلاح أرض أبيه التي سبق وفشل فى زراعتها، والفيلم هو التجربة الأولى للمخرج أمير الشناوي، بعد أن سبق وشارك فى تجارب أخرى مع المنظمات الدولية، وكان لـ"التحرير" حوار معه لمعرفة كواليس رحلة أخيه الشاقة.

*كلمنا عن انطباعك حول مشاركة "الكيلو 64" خلال المهرجان؟ في الحقيقة سعيد جدًا بمشاركة الفيلم في مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام للسنة الخامسة على التوالي بمهرجان القاهرة، إضافة أنها دورة مميزة من حيث التنظيم والفعاليات والأفلام المشاركة، واحتفاء المهرجان بتاريخه فى دورته الأربعين.. شعوري مختلف

*كلمنا عن انطباعك حول مشاركة "الكيلو 64" خلال المهرجان؟

في الحقيقة سعيد جدًا بمشاركة الفيلم في مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام للسنة الخامسة على التوالي بمهرجان القاهرة، إضافة أنها دورة مميزة من حيث التنظيم والفعاليات والأفلام المشاركة، واحتفاء المهرجان بتاريخه فى دورته الأربعين.. شعوري مختلف عن العرض السابق للفيلم، حيث كان متواجدا فى 2016 بملتقى القاهرة السينمائي، وحصل على جائزة ما بعد الإنتاج، أما هذا العام، عرض الفيلم لأول مرة عالميا أمام جمهور مصري، على مدى يومين، وكانت القاعة فيهما كاملة العدد، ونفدت كل تذاكرُه.

* كيف اخترت قصة "الكيلو 64"؟

هناك أكثر من سبب، أولًا لأن القصة دي تحديدًا عيشتها بكل تفاصيلها، فالبطل أخويا (وائل)، الدكتور الصيدلي اللى قرر يسيب مجاله في 2013 ويروح للصحراء، في الكيلو 64 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، عشان يزرع الأرض، وده مشهد مابيتكررش كل يوم، إن شخص يسيب حياة مستقرة ومرتب ثابت ويبدأ حاجة جديدة ومش مضمونة، وماكنش الموضوع سهل على والدتي، وشافت فيه مخاطرة كبيرة، وده كان دافع لى أني أحكي القصة، خصوصا أني كنت شايف حماس (وائل) وإيمانه بالمشروع.

* حدثنا عن نهاية الفيلم.. وهل كنت تتوقعها؟

بالعكس أنا بدأت أشتغل وأنا مش عارف النهاية هتكون عاملة إزاى، إحنا صورنا على مدار سنتين أو أكتر، وصورنا حاجات مختلفة ومكنتش متوقع إن النهاية هتكون كده، بسبب حماس (وائل) الكبير قبل بداية المشروع، وكنت متوقع إن المشروع بعد 3 سنين هيكون نواة لحاجة كبيرة، بس مع الأسف المشروع فى النهاية انتهى، و(وائل) اضطر أنه يقفله لأنه خسايره زادت، ومن أصعب اللحظات فى الفيلم كانت وهو بيحرق المحصول لأنه لو جمعه هيخسر أكتر.

*الفيلم بيَّن أن جيلين مختلفين خاضوا نفس التجربة وبنفس النتيجة.



بالضبط، إحنا كعيلة عندنا تجربة زراعية تانية بنشوفها من خلال بعض المشاهد فى الفيلم، وكانت التجربة فى التسعينيات من خلال والدي بنفس قطعة الأرض، والمشروع استمر 7 سنين، ومانجحش برده؛ بس السبع سنين ديه خليتنا مرتبطين بالأرض والزراعة، ويمكن ده اللى رجع (وائل).

* موقف الأسرة من تصرف وائل كان داعما أم لا؟



أمي كانت رافضة بشكل تام بحكم أنها خايفة على ابنها، وشايفه أنه بيخاطر، أما والدى فعنده مبدأ جرب وشوف هيحصل إيه، وأنا وأخويا كريم (أخوه الثالث ومشارك في إنتاج الفيلم) كنا مرحبين بالفكرة من حماس (وائل) عنها.

*هل واجهت صعوبات فى تصوير الفيلم كي يخروج بهذه الصورة؟



إنك تفضل متابع شخص على مدار سنتين هو وقت طويل جدا، والتصوير فى الصحراء شاق لأن درجة الحرارة مرتفعة جدا فى الصيف، وبرد جدًا فى الشتاء، وكان صعب الشغل بالكاميرات فى درجة الحرارة المرتفعة، والتصوير فى الشارع كان مرهقا لأن الكل بيردد نفس السؤال: "إنتوا بتصور إيه؟".

* ما الرسالة التى تحب أن تصل إلى المشاهد من الفيلم؟



أن يسير كل إنسان خلف حلمه، لأن هناك الكثير يفنون أعمارهم فى أشياء لا يريدونها، والبعض يكون محظوظا ويكتشف هذا من البداية ويقوم بتغيير فكره والبعض الآخر ينتهى عمره، وهو لا يعرف ما يبحث عنه، وفيلم "الكيلو 64" هو رسالة تشجيعية للجمهور أن يبحث عما يحب ويفعله، وهذا لا ينفى فكرة وجود صعوبات فى البداية.

* في نهاية الفيلم نرى وائل وهو يحرق المحصول.. فهل تخلى عن حلمه؟



(وائل) لم يتخل عن حلمه بعد، فلم يعد إلى الصيدلة بعد فشل المشروع وهذا ما يعطيني أملا بأنه لم يقتل حلمه، ويعمل حاليا فى مجال استثمار الأرض الزراعية، وما زال لديه الحلم.. و"في يوم من الأيام هيرجع للأرض مرة ثانِ وأنا مؤمن بنجاحُه".

*برأيك هل نهاية الفيلم المأساوية من الممكن أن تتسبب فى خوف الكثير من الإقدام على أحلامهم؟



هي تخوف لو مجال زي الزراعة، لأن المتغيرات كتيرة فيه ذي المناخ وتقلبات الأسعار، وهي عوامل خارج سيطرة المزارع، لكن الفكرة الأعم هي إن الناس تتابع أحلامها، وأعتقد أن ده يحمس الكثيرين.

*هل هناك مشروع جديد لديك؟



حابب أكمل فى الأفلام التسجيلية، لأن دي الحاجة اللي درستها، وفي مشروع شغال عليه حاليا، وهو مزيج بين الروائي والتسجيلي اسمه "متلازمة القاهرة"، وبيحكي عن صراعاتنا مع القاهرة، وأنه رغم كرهنا لحاجات كتير فيها، لكن مش بنقدر نسيبها.