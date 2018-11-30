انت الان تتابع شكّ في سلوكها.. القبض على قاتل ابنة عمه بالمرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ياسر عبيد ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٥٤ م

ارشيفية

سادت حالة من الخوف والرعب داخل شارع محمد نجيب بمنطقة المرج عقب إطلاق عيار ناري على فتاة تدعي "ياسمين"، 18 عامًا، فهرع الأهالي محاولين إنقاذ تلك الفتاة وإسعافها الى أقرب مستشفى بمنطقة المرج محاولين إنقاذها. وتبين من خلال التحريات والمعلومات اللازمة أن وراء ارتكاب تلك الواقعة هو نجل عم المجني عليها بسبب شكه في سلوكها. نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، يإشراف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على نجل عم الفتاة المجني عليها المتهم بقتلها.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد، يفيد استقباله فتاة تدعى ياسمين، وتبلغ من العمر 18 عاما، مصابة بطلق ناري في الوجه، وبعد مكوثها بالمستشفى لبضع ساعات لفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة. تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط