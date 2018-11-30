عمليات بغداد تعتقل متهمين بالسرقة والاتجار بالبشر

اعتقلت عمليات بغداد، اليوم الجمعة، متهمين بالسرقة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال، بمناطق متفرقة من العاصمة. وحسب "السومرية نيوز"، تمكنت القوات الأمنية في فوج طوارئ بغداد الخامس من اعتقال متهمين اثنين ضمن منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد. وأشار البيان إلى تسليم جميع المتهمين إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، وبمختلف مسمياتها وصنوفها، عيون ساهرة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين أو العبث بممتلكاتهم.



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