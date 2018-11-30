محمد بن سلمان للرئيس الفرنسي بعد اعتذاره: لا تقلق نعلم من المتسبب

أكد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، أن الصور التي تم تداولها حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لم تكن واضحة لديهم، بعد محاولة النظام القطري والتركي والإيراني تلفيق التهمة على ولي العهد السعودي الأنير الشاب محمد بن سلمان، وجاء ذلك في تغريدة كتبتها المنصة الألكترونية عبر 'تويتر' 'رتويت الشرقية'.
ورد ولي العهد السعودي على الرئيس الفرنسي بثقة تامة، بالقول أنه لا داعي للقلق بخصوص ذلك، مؤكدا أنهم يعلمون جيدا من المتسبب خلف ذلك.
وكتب حساب 'رتويت الشرقية' عبر موقع التواصل الإجتماعي تغريدة رصدها 'الخليج 365 '، جاء فيها: " الرئيس الفرنسي لـ #ولي_العهد :أنا لم أقصد الإساءة لك وأعلم بأن الإعلام حاول الإساءة..الصورة لم تكن واضحة لدينا.. #محمد_بن_سلمان بكل ثقة : لاتقلق.. نعلم ماهو هذا الإعلام".
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