رغم إلغائها اجتماع ترامب وجين بينغ اليوم.. ميركل تعتزم لقاء بوتين غدًا

أكدت مارتينا فيتز، نائب الممثل الرسمي للحكومة الألمانية، في مؤتمر صحفي عقدته في برلين اليوم الجمعة، عزم ميركل الاجتماع بالرئيس بوتين غدا السبت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وقالت فيتز: "إن الاجتماع مع بوتين سيعقد صباح غد السبت، كما هو مخطط له"، مضيفة أن برنامج ميركل في بوينس آيرس يجري تنقيحه حاليا ليشمل اجتماعات فاتت يوم الجمعة.

وذكرت وكالة (د ب أ) الألمانية في وقت سابق، أن طائرة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قامت بهبوط اضطراري في كولونيا في طريقها إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بسبب عطل فني.

وأعلنت الدائرة الصحفية بمجلس الوزراء الألماني الجمعة أن مستشارة البلاد ستصل إلى الأرجنتين مساء اليوم الجمعة.

وألغت ميركل اجتماعات لها كانت مقررة يوم الجمعة على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين، مع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، حسبما ذكرت وكالة نوفوستي.

وقال متحدث باسم المكتب الصحفي للحكومة الألمانية: "تم إلغاء اللقائين بسبب غياب المستشارة التي لم تصل بعد إلى القمة".

وأوضح المتحدث أن مراجعة تجري في الوقت الراهن، لبرنامج عمل المستشارة خلال زيارتها للأرجنتين.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "راينشه بوست" الألمانية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر أمنية أن محققين يبحثون ما إذا كان هناك أي سبب جنائي وراء العطل الطارئ الذي حلّ بطائرة ميركل، رغم أن المصادر أضافت أن المحققين عادة ما يبحثون في كل الاحتمالات بعد أي حادث من هذا النوع.

وكانت ميركل في طريقها من ألمانيا إلى القمة عندما اضطرت طائرتها الحكومية من طراز "إير باص إيه 340" للهبوط في مطار كولونيا بون في وقت متأخر الليلة الماضية.