عاجل.. هزة أرضية بقوة 3.8 درجة تضرب العاصمة الأرجنتينية أثناء قمة العشرين

ذكرت صحيفة "​الإندبندنت​" البريطانية أن هزة أرضية ضربت العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس أثناء تواجد زعماء العالم فيها للمشاركة في قمة دول العشرين. ولفتت الصحيفة إلى أنه بلغت قوة الهزة 3.8 درجات على مقياس "ريختر" وقد وقعت على بعد 33 كلم وعلى عمق 10 كيلومترات جنوب العاصمة.

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