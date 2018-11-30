شاهد.. كيف رحب بوتين بولي العهد السعودي

تداول روادا التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ، لاستقبال الرئيس الروسي "فيلاديمير بوتين"، لولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، وذلك على هامش مشاركتهم فى الدورة الثالثة عشرة لقمة العشرين التي تعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأثارت طريقة "المصافحة القوية" بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي.