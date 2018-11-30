شكرا لقرائتكم البيت الأبيض: عبارات ودية بين ترمب وولي العهد السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد أنه تبادل عبارات ودية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكنه "لم يجر مناقشات".

وذكر البيت الأبيض أن العبارات الودية التي تبادلها مع ولي العهد السعودي، في قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، كانت "مثلما فعل مع كل زعيم حضر تقريباً".

وأضاف ترمب: "لم يكن لدينا أي نقاش. لم يكن لدينا شيء".

وعقد الأمير محمد بن سلمان عدة لقاءات مع زعماء العالم على هامش قمة العشرين، التي بدأت أعمالها الخميس، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.