فضيحة من العيار الثقيل.. كولونيل أمريكي يستخدم "إف-16" في موعد غرامي!

دبي - بواسطة محمد فارس طفت على الساحة الأمريكية فضيحة جديدة ضجت بها وسائل الإعلام المحلية، وأدت إلى الإطاحة بقائد سلاح الجو التابع للحرس الوطني الأمريكي في الولايات المتحدة.

وكشف موقع "فوكس نيوز" الأمريكي في تقرير له اليوم الجمعة، عن الإطاحة بالكولونيل توماس جاكمان عام 2015، بسبب استخدامه لمقاتلة من طراز "إف 16"، للانتقال إلى العاصمة واشنطن لموعد غرامي، بعدما ادعى أنه ذاهب لاجتماع عمل.

ووفقا للتقرير، فإن جاكمان كان يتبادل رسائل الغزل مع فتاة، عملت لمدة شهرين في وزارة الدفاع الأمريكية، وقام جاكمان باستخدام مقاتلة "إف 16" للانتقال من ولاية فيرمونت إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء الفتاة.

وقطع جاكمان مسافة 800 كلم بالمقاتلة، وعلى حساب وزارة الدفاع الأمريكية، مدعيا أنه ذاهب إلى اجتماع عمل في واشنطن. لكن سوء الأحوال الجوية أعاق مخطط جاكمان للقاء الفتاة، فاضطر إلى الهبوط في قاعدة لانغلي الجوية. © Предоставлено: Autonomous Non-Profit Organization "TV-Novosti" توماس جاكمانفضيحة من العيار الثقيل.. كولونيل أمريكي يستخدم "إف-16" في موعد غرامي!

وبعد ورود الأنباء للقيادة العسكرية في ولاية فيرمونت حول مسار المقاتلة ومكان هبوطها، أصدرت القيادة أمرا لجاكمان بالعودة إلى الولاية على الفور، ليتبين لاحقا أنه بعد عودته قامت القيادة بصرفه من العمل عبر إجباره على الاستقالة من منصبه.

ويعمل جاكمان حاليا في شركة البريد الوطني في فيرمونت.

وبحسب الموقع، فإن تكلفة التحليق بمقاتلة من نوع "إف 16" تبلغ حوالي 8 آلاف دولار في الساعة الواحدة. ومن غير الواضح، فيما إذا كان جاكمان دفع تكاليف "الرحلة الغرامية" لسلاح الجو في فيرمونت.

المصدر: فوكس نيوز © nationalinterest إف 16فضيحة من العيار الثقيل.. كولونيل أمريكي يستخدم "إف-16" في موعد غرامي!