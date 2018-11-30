شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. رئيس حزب المحافظين يلتقى بأمانة الجيزة بتشكيلها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، اجتماعا مساء غدا السبت، بمقر الحزب الرئيسي، مع قيادات أمانة الحزب بالجيزة، بعد استكمال تشكيلها الجديد بمختلف الأمانات الفرعية.

ويناقش الإجتماع عدد من المواضيع المتعلقة بالمحافظة والتوسع في امتداد التواصل مع المواطنين بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، كذلك حل بعض المشكلات المتعلقة بالمحافظة والخدمات ومشاكل العمالة كتنظيم ملتقيات للتوظيف.

كما سيتم طرح بعض القضايا التنظيمية بأمانة الحزب المحافظة، والاستعداد لإنتخابات المحليات المزمع إجراؤها فى الربع الأول من العام المقبل، والتجهيز لاختيار كوادر سياسية شبابية للدفع بها للمشاركة.