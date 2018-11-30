مصافحة غير تقليدية وضحكات.. كيف التقى بوتين و"بن سلمان" في قمة العشرين (فيديو وصور)

مصافحة حارة بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة العشرين

مصافحة حارة جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال حضورهما فعاليات قمة العشرين في الأرجنتين.

وجلس بوتين إلى جوار ولي العهد السعودي، وذلك داخل القاعة التي شهدت افتتاح قمة العشرين في الأرجنتين

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