مسؤول ايراني: طهران من بين الدول الخمس الأولى في التقنيات الصاروخية

أكد إمام جمعة ​طهران​ المؤقت ​محمد حسن ابوترابي​ أن "​ايران​ هي من بين الدول الخمس الأولى في العالم في مجال التقنيات الصاروخية"، مبينا "اننا قلصنا المسافة في ايران كثيرا بين انتاج العلم وتحويله الى تقنية".

ولفت إلى أن "النظرة الاقتصادية السياسية قد تغيرت في العالم، فأصبحت الدول الغنية ليست تلك تملك الموارد الغنية، بل تلك التي تملك الثروة الانسانية القيمة"، مشيراً إلى أنه "لا شك في أنه اذا امتلك دولة ما هذا الرصيد القيم من العلماء والخبراء الفاعلين والمدراء المدبرين والشجعان المخلصين والمتميزين بالاخلاق، وامتلكت الثروات الاخرى، واستطاعات ان تستفيد منها جيدا، فإنها ستحقق التقدم بسرعة أكبر".

وتوقع "ان يكون مستقبل الجمهورية الاسلامية الايرانية مستقبلا مشرقا للغاية، مقارنة مع دول ​الشمال​ و​الجنوب​ والشرق والغرب، لما تتمتع به من رصيد انساني وسائر الثروات المؤثرة على النمو والتقدم بشكل استثنائي يفوق المعدل، الأمر الذي يثير هواجس أعداء ايران وخاصة ​الادارة الاميركية​ والكيان الصهيوني والعملاء في المنطقة.. لذلك فهم يسعون لسلب هذه القدرات من ايران".

وبيّن أن "انتاج العلم يعد عملا سهلا مقارنة بتحويل هذا العلم الى معرفة وتقنية، موضحا اننا في ايران قمنا الى حد كبير بتقليص المسافة بين انتاج العلم وبين تحويل العلم الى تقنية"، مشيرا الى ان "ايران في الوقت الحاضر تعد من بين الدول الخمس الاولى في العالم في التقنية الصاروخية، حيث حققت تقدما لافتا في تبديل قوة العلم الى تقنية خلال العقود الثلاثة الماضية".