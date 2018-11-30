الأمم المتحدة: نحتاج تفويضا من هيئة تشريعية لإطلاق تحقيق دولي بقضية خاشقجي

لفتت ​الأمم المتحدة​ إلى "اننا نحتاج تفويضا من هيئة تشريعية لإطلاق تحقيق دولي في قضية الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ وهو ما لم يحدث بعد"، مشيرةً إلى أن "موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لم يتغير فهو يريد أن يعرف الحقيقة بشأن مقتل خاشقجي".

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