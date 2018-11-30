متحدث باسم ماي: ماي ستلتقي ولي العهد السعودي في الأرجنتين اليوم

أعلن المتحدث باسم رئيسة ​الحكومة البريطانية​ أن "رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا​ مايستلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ​الأرجنتين​ على هامش ​قمة العشرين​ اليوم".

وكانت ماي قد أعلنت، خلال حديث للصحفيين، أنها "تعتزم مناقشة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال قمة العشرين في بوينس أيرس عاصمة الأرجنتين"، مشيرة إلى أنها "ستقدم رسالة شديدة الوضوح بشأن قضية خاشقجي، وأن بلادها تريد تحقيقا وافيا وشفافا فيما حدث ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".