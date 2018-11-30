لفتت ​منظمة العفو الدولية​ إلى انه "على قادة مجموعة الـ20 الضغط على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لوقف الانتهاكات الحقوقية"، مشيراً إلى أنه "يجب ألا يعطى ولي العهد السعودي تفويضا مطلقا بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في ​السعودية​ و​اليمن​".

شكرا لقرائتكم خبر عن العفو الدولية: على قادة مجموعة الـ20 الضغط على بن سلمان لوقف الانتهاكات الحقوقية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .