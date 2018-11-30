الكرملين: يجري الإعداد لزيارة بوتين إلى السعودية

أعلن "​الكرملين​" أنه "يجري الإعداد لزيارة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى ​السعودية​". ولفت الكرملين إلى أن "بوتين سيلتقي الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بشكل عابر في ​قمة العشرين​ في العاصمة الأرجنتينية بونس آيرس".

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