فنادق "ماريوت" تعلن عن عملية قرصنة تعرض لها 500 مليون شخص من نزلائها

أعلنت مجموعة فنادق "ماريوت" العالمية أن "قاعدة بيانات حجز الزوار في فندق "ستاروود" التابع لها قد تم اختراقها ومن المحتمل أن معلومات حوالي 500 مليون شخص من النزلاء تعرضت للإختراق".

ولفتت الشركة إلى أن "التحقيقات أظهرت أن طرفا غير مصرح به قام بنسخ وتشفير المعلومات، وتم الوصول غير المصرح به إلى شبكة "ستاروود" منذ عام 2014، فيما أكدت اتخاذها خطوات لتصحيح الخلل".

وأوضحت أن "البيانات المخترقة لنحو 327 مليون زائر تضم مزيجا من الاسم، والعنوان البريدي، ورقم الجوال، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم جواز السفر، ومعلومات حساب زوار "ستاروود" المفضلين، وتاريخ الميلاد، إلى جانب عدد من التفاصيل الشخصية الأخرى"، مشيرة إلى أن "مجموعة أخرى من العملاء تعرضت إلى تسريب المعلومات الخاصة بأرقام بطاقات الدفع وتواريخ انتهاء الصلاحية، ولكن تلك الأرقام تم تشفيرها".