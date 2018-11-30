الجيش: مقتل عدد من المطلوبين خلال دهم منزل في منطقة الشراونة

أعلنت ​قيادة الجيش​ أن " قوة من الجيش دهمت فجر اليوم منزلا في منطقة الشراونة في ​بعلبك​ لتوقيف مجموعة من المطلوبين بأعمال جرمية يشكلون عصابة مسلحة خطيرة. وحصل تبادل ​إطلاق نار​ أدى إلى مقتل عدد منهم، أبرزهم المدعو جوزف ​حمدان جعفر​ الملقب بـ"علي جعفر" المطلوب للقضاء بموجب 200 مذكرة توقيف والمتورط مع عصابته بأعمال جرمية متعددة أبرزها:- إطلاق نار على دورية عسكرية ما أدى إلى استشهاد عدد من العسكريين وإصابة عدد آخر. - تأليف عصابة خطف وسلب بقوة ​السلاح​ والسطو على مصارف. -الإتجار ب​المخدرات​ وترويجها في المناطق اللبنانية كافة. -انتحال صفة أمنية. - ​تزوير مستندات​ رسمية وعملات. -الإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية على أنواعها.كما صادر الجيش كمية من الأسلحة والذخائر التي وجدت داخل المنزل"، مشيرة الى ان " قيادة الجيش تتابع الإجراءات الأمنية اللازمة في المنطقة، والتحقيقات لتحديد هوية باقي العصابة وإعلانها لاحقا".

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