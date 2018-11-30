الجيش: توقيف 57 شخصا بالشوف شاركوا بمواكب سيارة واطلقوا النار بالهواء

أفادت قيادة ​الجيش​- ​مديرية التوجيه​ بأن "مجموعة من المواطنين قامت يوم أمس بالتجول في مواكب ​سيارة​ و​إطلاق النار​ في الهواء بين مناطق ​الشوف​ و​معاصر الشوف​ والباروك و​المختارة​. على الفور تدخلت قوة من الجيش وأوقفت 25 سيارة و57 شخصا من المشاركين في المواكب وضبطت بحوزتهم أسلحة حربية وذخائر وسلم الموقوفون والمضبوطات إلى ​القضاء​ المختص وبوشر التحقيق".

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