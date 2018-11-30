والدة رمت رضيعتها في مكب للنفايات بطرابلس والمستشفى تعرف عليها

افادت معلومات صحافية أن "والدة رمت ابنتها الرضيعة في مكب للنفايات خلف مستشفى "أورانج ناسو" الحكومي في طرابلس، لدى خروجها من المستشفى بعد أن أنجبتها ليل أمس في المستشفى، وكانت بصحة جيدة"، مشيرة إلى أن " الوالدة نسيت أن تنزع سوار التعريف الموجودة على يد طفلتها قبل رميها، الامر الذي سمح للمستشفى بالتعرف عليها فورا".
ونقلت دورية من مفرزة استقصاء الشمال الطفلة الى المستشفى، وهي بحالة جيدة، حيث اجريت لها الفحوص اللازمة.
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