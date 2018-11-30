والدة رمت رضيعتها في مكب للنفايات بطرابلس والمستشفى تعرف عليها

افادت معلومات صحافية أن "والدة رمت ابنتها الرضيعة في مكب للنفايات خلف ​مستشفى​ "أورانج ناسو" الحكومي في ​طرابلس​، لدى خروجها من المستشفى بعد أن أنجبتها ليل أمس في المستشفى، وكانت بصحة جيدة"، مشيرة إلى أن " الوالدة نسيت أن تنزع سوار التعريف الموجودة على يد طفلتها قبل رميها، الامر الذي سمح للمستشفى بالتعرف عليها فورا".

ونقلت دورية من ​مفرزة استقصاء الشمال​ الطفلة الى المستشفى، وهي بحالة جيدة، حيث اجريت لها الفحوص اللازمة.