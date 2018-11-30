أكد الوزير السابق شربل نحاس أن "قطاع الاتصالات تحول عندما تعثرت مالية الدولة الى مورد أساسي للمال وسموه نفط لبنان، لكنه ليس نفط لبنان".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح نحاس أن "أسهل أمر هو جباية الضرائب عبر الاتصالات"، مشيراً الى أنه "تمادت القصة والبعض طمعوا بان بضعوا يدهم على هذا المورد الضربي".
ولفت الى أن "الاتصالات الدولية قلت وهذا كان مدخول الدولة بالعملة الاجنبية".
شكرا لقرائتكم خبر عن نحاس: قطاع الاتصالات تحول الى مورد أساسي للمال وسموه نفط لبنان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .