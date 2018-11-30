نحاس: قطاع الاتصالات تحول الى مورد أساسي للمال وسموه نفط لبنان

أكد الوزير السابق ​شربل نحاس​ أن "​قطاع الاتصالات​ تحول عندما تعثرت مالية الدولة الى مورد أساسي للمال وسموه نفط ​لبنان​، لكنه ليس نفط لبنان".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح نحاس أن "أسهل أمر هو جباية ​الضرائب​ عبر الاتصالات"، مشيراً الى أنه "تمادت القصة والبعض طمعوا بان بضعوا يدهم على هذا المورد الضربي".

ولفت الى أن "الاتصالات الدولية قلت وهذا كان مدخول الدولة بالعملة الاجنبية".