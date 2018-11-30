الحريري: العقد التي أثيرت مؤخرا في وجه تشكيل الحكومة تتم معالجتها

أعلن رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ خلال رعايته حفل تعارف أقامه اتحاد جمعيات العائلات ال​بيروت​ية للهيئات الإدارية للجمعيات في فندق لانكاستر أن "العقد التي أثيرت مؤخرا في وجه ​تشكيل الحكومة​ تتم معالجتها"، مؤكدا أن موقفه واضح ولن يتراجع عنه.

ولفت إلى أنه"يشرفني أن أكون بينكم اليوم، خاصة وأن الرئيس الشهيد كان دائما يؤمن ويقول أن اتحاد ​العائلات البيروتية​ هو حزبه الحقيقي. لا شك أننا نمر في مرحلة صعبة نوعا ما، لكن لن يصح إلا الصحيح في النهاية، وإن شاء الله سنستمر على خطى الوالد رحمه الله، وهذه العقد التي أثيرت مؤخرا تتم معالجتها، أما أنا فموقفي واضح ولن أتراجع عنه".

وأضاف: "مشروعنا معكم طويل الأمد بإذن الله، سنعيد بيروت كما كانت في السابق وكما كان يريدها ​رفيق الحريري​. فنحن لدينا فرصة حقيقية للنهوض بالبلد من خلال مؤتمر "سيدر"، والإصلاحات التي أدرجت فيه والأموال التي ستأتي من خلاله. أعرف أن البلد يعاني اقتصاديا بشكل كبير، ولا سيما العاصمة بيروت، لكن هذا الأمر له حلول واضحة من خلال "سيدر"، وعلينا أن نغيّر طريقة العمل التي كنا نتبعها، علينا أن نحارب ​الفساد​ والهدر ونقيم إصلاحات في قوانيننا التي يعود عمرها إلى خمسين وستين وسبعين سنة، فالعالم كله تغيّر".

وأشار إلى أن "ما يجري اليوم هو عمل مؤسساتي يجب أن يستمر. هناك مراحل صعبة سنمر بها وهناك مراحل ستكون أسهل بإذن الله، لكننا سنبقى نسير على نفس مسيرة الوالد رحمه الله، وإن شاء الله مستمرون معا".