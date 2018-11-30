قوى الامن تعمّم صورة مفقودة خرجت من منزل ذويها ولم تعد

أصدرت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة، بيانا عمّمت فيه بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: أليسا الأشقر (مواليد عام 1996، لبنانية) والتي غادرت بتاريخ 29/11/2018 منزل ذويها الكائن في محلة عين الرمانة إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.
وطلبت المديرية من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة درك الشياح في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 393029/01 أو على رقم هاتف ذويها: 904708/70، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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