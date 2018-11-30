قوى الامن تعمّم صورة مفقودة خرجت من منزل ذويها ولم تعد

أصدرت المديريـة العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقـات العامـة، بيانا عمّمت فيه بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقودة: أليسا الأشقر (مواليد عام 1996، لبنانية) والتي غادرت بتاريخ 29/11/2018 منزل ذويها الكائن في محلة ​عين الرمانة​ إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.

وطلبت المديرية من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة درك ​الشياح​ في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 393029/01 أو على رقم هاتف ذويها: 904708/70، للإدلاء بما لديهم من معلومات.