الأسمر: مصادر عسكرية أكدت لي أن المساس بالسلسلة سيعيد الجيش الى ثكناته

أكد رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ تعليقا على الحديث حول الاقتطاع من ​سلسلة الرتب والرواتب​ او تجميدها "اننا سنواج هذا الواقع بالنزول الى الشارع"، مشيراً الى أن "مصادر عسكرية قالت لي أن المساس بسلسلة الرتب والرواتب سيعيد ​الجيش​ الى ثكناته وهذا يهدد الامن الاجتماعي".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الأسمر "انني راجعت والتقيت المدعي العام المالي ​علي ابراهيم​ وبحثت معه كيفية الكشف عن المتهريبن من ​الضرائب​".