الأسمر: مصادر عسكرية أكدت لي أن المساس بالسلسلة سيعيد الجيش الى ثكناته

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تعليقا على الحديث حول الاقتطاع من سلسلة الرتب والرواتب او تجميدها "اننا سنواج هذا الواقع بالنزول الى الشارع"، مشيراً الى أن "مصادر عسكرية قالت لي أن المساس بسلسلة الرتب والرواتب سيعيد الجيش الى ثكناته وهذا يهدد الامن الاجتماعي".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الأسمر "انني راجعت والتقيت المدعي العام المالي علي ابراهيم وبحثت معه كيفية الكشف عن المتهريبن من الضرائب".
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