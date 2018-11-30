إدانة عسكريين ومدنيين بجرم رشوة وترويج مخدرات في سجن طرابلس

أصدرت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، حكما قضى بعقوبات تتراوح بين السجن شهر واحد، والأشغال الشاقة خمس سنوات، بحق أربعة عسكريين و16 مدنيا، بعدما دانت العسكريين بجرم التماس رشوة داخل سجن ​طرابلس​، والقيام بأعمال منافية للوظيفة، فيما دانت الآخرين برشوة عسكريين والتدخل بجرم الرشوة، وترويج ​المخدرات​ داخل السجن وتعاطيها، وأعلنت براءة أحد المتهمين لعدم توافر العناصر الجرمية بحقه، وأسقطت الملاحقة عن آخر بسبب الوفاة.

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