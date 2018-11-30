الزلفاني يبعد العقرب من رحلة أوغندا

أبعد التونسي يامن الزلفاني المدير الفني لفريق المريخ، المهاجم الأول للفريق بكري المدينة ولاعب الوسط النيجري مجيد سومانا من بعثة الفريق المغادرة فجر الأحد إلى أوغندا لمواجهة فايبرز في الثالثة والنصف من عصر الأحد المقبل في إياب تمهيدي أبطال أفريقيا، وجاء الإبعاد بسبب الإصابة التي يعاني منها الثنائي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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