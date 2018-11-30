كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات سوريا الديمقراطية تعلن القبض على مساعد البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" عمل مساعدا لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي الذي أطلق على نفسه لقب "خليفة".

وتتألف قوات سوريا الديمقراطية من تحالف يقوده الأكراد ويسيطر على نحو ربع مساحة الأراضي السورية شرق نهر الفرات. وقالت في بيان إنها ألقت القبض على القيادي الذي يدعى أسامة عويد الصالح الأسبوع الماضي. وفقا لـ"رويترز".

وتحاول القوات منذ أسابيع وبدعم من ضربات جوية أمريكية السيطرة على آخر جيب لـ"داعش" في سوريا على ضفاف الفرات قرب الحدود مع العراق.

وأضاف بيان قوات سوريا الديمقراطية أنها ألقت القبض على عويد في عملية خاصة في قرية شرقي سوريا مشيرة إلى أنه كان مسؤولا أمنيا بارزا في التنظيم في سوريا.

وانهارت قبل أكثر من عام دولة "الخلافة" التي أعلنها تنظيم "داعش" في سوريا والعراق تحت وطأة هجمات عسكرية. لكن لم يعرف بعد مكان البغدادي.

وعلى الرغم من خسارة التنظيم لأغلب المساحات التي كان يسيطر عليها فإنه لا يزال يتمكن من شن هجمات بأسلوب حرب العصابات في مناطق تسيطر عليها الحكومتان السورية والعراقية.