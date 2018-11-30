كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: اعتقال قيادي بارز في داعش ببغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف أن "المعتقل هو أحد قيادات تنظيم داعش، المدعو جمال خليل طه زناد المشهداني، والمكنّى بأبي حمزة الكردي".
وأوضح أن "الكردي كان يشغل مناصب رفيعة في ولاية شمال بغداد، وولاية كركوك، إضافة إلى لعبه دوراً رئيسياً في تنفيذ العديد من العمليات الإجرامية، التي طالت العديد من المواطنين في العراق".
وتابع الجهاز، أن "أهم تلك العمليات هي قصف مدينة تازة بالقذائف والصواريخ الكيماوية، وقيادته لمعركة الحويجة التي أسفرت عن أسر 15 عنصراً من قوات البيشمركة، وكذلك عملية السيطرة على مدينة البشير في كركوك، كما شارك بالهجوم على مدينة تدمر الأثرية في سوريا".
وكشف أن "العملية تمت بعد رصد الكردي الذي تنقل بين دولتين من دول الجوار حتى عاد إلى بغداد ليستقر فيها"، مشيراً إلى أن "الاعتقال تم بعملية خاطفة بالتعاون مع محكمة تحقيق إرهاب الكرخ، وقيادة عمليات بغداد قبل أن يتم تدوين اعترافاته قضائياً".
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