كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: اعتقال قيادي بارز في داعش ببغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم الجمعة، عن اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش داخل بغداد.

وقال الجهاز بحسب "السومرية نيوز"، إن "جهاز المخابرات الوطني العراقي ألقى القبض على أحد قيادات تنظيم داعش، المدعو حمزة الكردي، في بغداد، وذلك بالتعاون مع إحدى محاكم التحقيق وقيادة عمليات بغداد".

وأضاف أن "المعتقل هو أحد قيادات تنظيم داعش، المدعو جمال خليل طه زناد المشهداني، والمكنّى بأبي حمزة الكردي".

وأوضح أن "الكردي كان يشغل مناصب رفيعة في ولاية شمال بغداد، وولاية كركوك، إضافة إلى لعبه دوراً رئيسياً في تنفيذ العديد من العمليات الإجرامية، التي طالت العديد من المواطنين في العراق".

وتابع الجهاز، أن "أهم تلك العمليات هي قصف مدينة تازة بالقذائف والصواريخ الكيماوية، وقيادته لمعركة الحويجة التي أسفرت عن أسر 15 عنصراً من قوات البيشمركة، وكذلك عملية السيطرة على مدينة البشير في كركوك، كما شارك بالهجوم على مدينة تدمر الأثرية في سوريا".