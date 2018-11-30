كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين وترامب لم يتصافحا في قمة العشرين بالأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن صحفيون من المجموعة المضيفة للبيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، لم يتصافحا في قمة العشرين في الأرجنتين.

ويشار إلى أن الرئيسين حضرا مراسم التصوير المشترك لجميع المشاركين في القمة في بداية الاجتماع.

وقال المراسلون "ترامب دخل آخر شخص ومر من أمام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس الروسي، ولكنه لم يتوقف للمصافحة أو للحديث معهما".

ولم ير الصحفيون هذه الحظة لأن البث تحول إلى كاميرا أخرى عندما مر الرئيس الأمريكي من أمام الرئيس الروسي.

بينما صافح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال الجلسة العامة الأولى لقمة مجموعة العشرين، بطريقة أثارت إعجاب السعوديين.

يذكر أن قمة "العشرين الكبار" تعقد في بوينس أيرس خلال يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر. وهي منتدى رائد لمناقشة مسائل التعاون العالمي في المجالين الاقتصادي والمالي، ويجمع أكبر اقتصادات العالم، التي تدير حوالي 85 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي العالمي.