كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: روسيا تهدف لتشكيل اللجنة الدستورية السورية في جنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا وشركاءها يهدفون إلى تشكيل اللجنة الدستورية السورية وانعقادها في جنيف في أسرع وقت. وقال بوتين، خلال اجتماع دول (بريكس) على هامش قمة الـ 20 التي بدأت أعمالها في وقت سابق في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس،: "من المهم تعزيز عملية حقيقية للتسوية السياسية من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد للوضع في سوريا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية. وأضاف الرئيس الروسي بقوله: "ولهذه الغاية، تعمل روسيا مع شركائها على تشكيل وانعقاد اللجنة الدستورية في جنيف في أسرع وقت".

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