كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عريقات: التوترات السياسية تلقي بظلالها على قمة العشرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل السياسي المقيم في واشنطن، سعيد عريقات، إن التوترات السياسية تلقي بظلالها على قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مشيرا إلى أنها تلقي بآثارها أيضاعلى اللقاءات، إذ لغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لقاءه بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، احتجاجا على تطورات الأزمة الأوكرانية، كذلك الجدل بشأن الحرب التجارية "الأمريكية الصينية" وغيرها من التوترات.

وأضاف عريقات خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن الحرب التجارية ستؤثر سلبياً على الطرفين، الأمريكي والصيني، إذ يدعى الرئيس الأمريكي أن الصين ستخرج خاسرة من هذه الحرب التجارية، إلا أن الحقيقة هي أن المستهلك الأمريكي- وهو أكبر مستهلك للبضائع الصينية - سيشعر هذا الأثر السلبي خاصة وأننا على أبواب الأعياد وارتفاع أسعار الهدايا والمنتجات الصينية، ورأى أن "ترامب" يصر على قراره فقط كونه وعد به في حملته الانتخابية.

وأوضح عريقات أنه من الصعب أن تفصل أوروبا نفسها عن الولايات المتحدة اقتصاديا كونها مرتبطة بها على عدة أصعدة، إلا أن هناك نقاط خلافية قد تؤثر على تلك العلاقة، خاصة المتعلقة بالملف النووي الإيراني، مؤكدا أنه في الوقت الذي تريد أوروبا أن تخط لنفسها طريقا مستقلا تجد نفسها في نهاية المطاف مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي.