كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الأفغانية: مقتل 11 من عناصر طالبان في غارات على فرح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الجمعة، مقتل 11 من عناصر حركة طالبان بينهم ثلاثة من قياديي الحركة في
غارات لقوات التحالف على ضواحي مدينة فرح عاصمة إقليم فرح غرب البلاد.
ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن المتحدث باسم شرطة الإقليم محب الله مهيب قوله إن الغارات استهدفت
مركبتين تقلان عددًا من مسلحي طالبان في منطقتين بمدينة فرح مساء أمس الخميس، مضيفًا أن ثلاثة قياديين
كانوا من بين 11 مسلحًا قتلوا في الغارات، وأعلن عن هوياتهم.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق على تلك الغارات من حركة طالبان التي قتلت قبل أربعة أيام 22 من رجال
الشرطة في الإقليم بينهم ضابطان.
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