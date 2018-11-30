كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق قمة قادة العشرين في عاصمة الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستقبل زعماء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحرارة، بما في ذلك مصافحة ودية وابتسامات تبادلها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما كان الزعماء يتجمعون حول المنصة الرئيسية للمؤتمر.
وستصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في وقت لاحق من اليوم بعد أن تعرضت طائرتها لمشاكل فنية.
وتعد قضية التجارة نقطة محورية خلال القمة.
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شى جين بينغ على مأدبة عشاء مهمة غداً السبت، على أمل أن يتمكن أكبر اقتصادين في العالم من تفعيل وقف لإطلاق النار في حربهما التجارية، التي قد تؤدي إلى تأثيرات متتالية على مستوى العالم.
وتشكل مجموعة العشرين منتدى رئيسياً للاقتصادات الرئيسية في العالم، التي تسعى إلى بناء إجماع على سياسات دولية لمعالجة التحديات الاقتصادية، وأصبحت مع مرور الوقت أبرز المنتديات الدولية بشأن التعاون في الاقتصاد العالمي.
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