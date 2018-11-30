كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق قمة قادة العشرين في عاصمة الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين رسميا، مساء اليوم الجمعة، بعد سلسلة من الاجتماعات على هامشها بين زعماء دوليين رئيسيين، بما في ذلك توقيع اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وترأس الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري جلسة افتتاح القمة، مؤكداً على الحاجة إلى مناقشات صريحة، معرباً عن أمله في أن تتمكن الأطراف من التوصل إلى توافق في الآراء في مواجهة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية السريعة.

واستقبل زعماء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحرارة، بما في ذلك مصافحة ودية وابتسامات تبادلها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما كان الزعماء يتجمعون حول المنصة الرئيسية للمؤتمر.

وستصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في وقت لاحق من اليوم بعد أن تعرضت طائرتها لمشاكل فنية.

وتعد قضية التجارة نقطة محورية خلال القمة.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شى جين بينغ على مأدبة عشاء مهمة غداً السبت، على أمل أن يتمكن أكبر اقتصادين في العالم من تفعيل وقف لإطلاق النار في حربهما التجارية، التي قد تؤدي إلى تأثيرات متتالية على مستوى العالم.