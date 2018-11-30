الجزائر مهتمة بشراء أحدث دبابة روسية

كشفت مجلة “ناشيونال إنتريست” الأمريكية، عن قائمة الدول المهتمة بشراء أحدث دبابة روسية من طراز T-14 Armata، مشيرة إلى أن مصر والجزائر في مقدمة هذه الدول.

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وأوضحت المجلة أنه بالإضافة إلى مصر والجزائر، تهتم الهند والصين والإمارات العربية المتحدة بهذه الدبابة، حيث تأتي رغبة الصين في شراء الدبابة لصناعة نظيرتها الخاصة.

وقالت:” حصول الجزائر على عدة دبابات من طراز T-14 سيعزز مكانة البلد كواحد من القادة العسكريين في أفريقيا، بالإضافة إلى أن مصر تستطيع شراء الدبابة الروسية، ولكن ليس في المستقبل القريب على عكس الإمارات العربية المتحدة.”

وأشارت ناشيونال إنتريست، إلى أنه في غشت الماضي أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن دبابة T-14 Armata والمعدات العسكرية التي بنيت على منصة بنفس الاسم سيكون لها طلب هائل في السوق العالمية.

وعرضت دبابات ومدرعات أرماتا لأول مرة أمام الجمهور في بروفة موكب “يوم النصر” في أبريل 2015، وتتكون أرماتا من دبابة قتال رئيسية (T-14 Armata)، بالإضافة إلى مركبة قتال مشاة ثقيلة، وسيارة دعم دبابات، وسيارة تصليح المدرعات.