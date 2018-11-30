“المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يودع “الكراوي

خص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ادريس الكراوي الذي عينه الملك محمد السادس أخيرا رئيسا لمجلس المنافسة، والأمين العام السابق لمجلس “نزاربركة”، بحفل توديع صباح اليوم الجمعة، وذلك على هامش الدورة الثانية والتسعين للمجلس.

وفي كلمة له، تحدث نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن المساهمة الوازنة للكراوي في إشعاع صورة المجلس، وإبرام شراكات مع عدد من المؤسسات.

وزاد نزار بركة قائلا:”وجدت في ادريس المؤازر لأطر المجلس والأخ الأكبر والسند الأكيد في تدبير شؤون المجلس…وبفضل ما راكمه من حنكة أكاديمية وتجربة وخبرة، في إذكاء روح الفريق وقناعته الفكرية في البحث عن توافقات، كان ينجح في كافة المهام التي يضطلع بها ..”، مشددا: “ومن المؤكد أنه سيشكل قوة دافعة بمجلس المنافسة”.

من جانبه، أكد الكراوي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي “أصبح بفضل الذكاء الاجتماعي لأعضائه وخبرائه نموذجا على الصعيدين الوطني والدولي، نموذجا للحكامة الرشيدة والممارسات الفضلى للديمقراطية التشاركية”، وقال إنه “سيبقى رهن إشارة المجلس”.

وكان الملك محمد السادس قد استقبل بالقصر الملكي بالرباط، إدريس الكراوي، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة.

وبهذه المناسبة، أكد الملك على أهمية المهام التي أناطها الدستور والقانون بمجلس المنافسة، بما يجعل منه مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، بحسب بلاغ للديوان الملكي.