منظمة الصحة: شلل الأطفال ما زال يمثل حالة طوارئ دولية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن انتشار شلل الأطفال ما زال يصنف كحالة طوارئ صحية عامة لأنه رغم حدوث تقدم باتجاه استئصال المرض يظل هذا التقدم ضعيفا.

وقالت هيلين ريس رئيسة لجنة الطوارئ الدولية بمنظمة الصحة العالمية للصحفيين في إفادة هاتفية "نحن قريبون جدا من استئصال شلل الأطفال، لكن علينا أن نستخدم كل أدواتنا الدولية لتحقيق هذه الغاية".

وتابعت "الوضع الحالي ما زال يتطلب تطبيق حالة طوارئ صحية عامة تستدعي اهتماما دوليا".

وأظهرت أحدث أرقام من منظمة الصحة وجود 27 حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال البري في عام 2018 جميعها في باكستان وأفغانستان.

وقالت ريس إن المنظمة تشعر "بقلق شديد" لأن هذا العدد أعلى قليلا منه في العام الماضي وطالبت الحكومات بعدم إبداء أي تراخ في المعركة الرامية لاستئصال هذا المرض المعدي.