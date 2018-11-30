انت الان تتابع مصرع شخص وإصابة آخر سقط عليهما حائط في بني سويف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حفيظ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٤٢ م

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، مساء اليوم الجمعة، إثر سقوط حائط منزل عليهما أثناء هدمه بقرية زاوية الناوية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف. تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بسقوط حائط على شخصين بقرية زاوية الناوية التابعة لدائرة المركز، أسفر عن مصرع "عيد. ش. م"، 60 سنة، وتم نقله لمشرحة مستشفى ببا المركزى تحت تصرف النيابة، وإصابة آخر ويدعى "عيد. م. ع"، 70 سنة، وتم نقله لمستشفى بني سويف العام.

وعلى الفور انتقل المحاسب أحمد دسوقي، رئيس مدينة ببا، يرافقه نواب رئيس المدينة، وضباط مباحث مركز شرطة ببا، إلى محل الواقعة لمعرفة سبب سقوط الحائط. وبالانتقال والفحص تنبين مصرع شخص يدعى، "عيد. ش. م"، 60 سنة، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بابا المركزي تحت تصرف النيابة، وإصابة آخر يدعى "عيد. م. ع"، 70 سنة،