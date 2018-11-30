انت الان تتابع ضبط 15 طن لحوم فاسدة قبل ترويجها في القليوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:هيثم بطاح ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣٥ م

نجحت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، في ضبط 15 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بمخزن بمدينة الخانكة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط مالك مخزن لتجهيز وتعبئة المواد الغذائية غير مرخص، بدائرة مركز شرطة الخانكة لقيامه بحيازة وتجميع كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى من مرتجعات المصانع والثلاجات والمحال العامة، وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة.

وتم ضبط كمية قدرها 15 طن لحوم "وأحشاء حيوانية داخلية" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية والرائحة. وورد تقرير الطب البيطرى، أن المضبوطات بها تغيير بالخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق. وينص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن