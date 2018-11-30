انت الان تتابع كلوب يتحدث عن خسارة باريس ومواجهة إيفرتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣٤ م

يؤمن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه تجاوز خسارته أمام باريس سان جيرمان، في الجولة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت على ملعب الأمراء، مؤكدًا أنه يتعين عليه خوض صدام قوي أمام إيفرتون في دربي ميرسيسايد. وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، للقاء يوم الأحد أمام إيفرتون، قائلًا: "لم نكن سعداء أمام باريس بما قدمناه، كنت أرغب في اللعب مباشرة مرة أخرى أمامهم خصوصا ضدهم.. لم نكن نحتاج إلى خسارة مباراة باريس لكي ندخل مواجهة إيفرتون بقوة".

وواصل حديثه: "كانت مباراة صعبة، كان هنالك الكثير من الأخطاء، لكن لا يمكننا حمل الخسارة معنا للمباراة الثانية، علينا نسيانها والتركيز على مواجهة إيفرتون، لأنها ستكون معركة حقيقية". "سأختار الفريق الذي أظنه جاهزًا، هل هم جاهزون؟ سنرى ذلك وعليهم إثبات ذلك. إذا قلت: لدينا مشكلة حقيقية، لا أملك الوقت الكافي