انت الان تتابع مفاجآت في تشكيل الزمالك استعدادًا للاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٩ م

أعلن السويسري كريستين جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت في إياب دور الـ16 للبطولة العربية. ونجح الزمالك فى التأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية، بعدما تخطى عقبة القادسية الكويتى فى دور الـ32 بالتعادل سلبيا فى القاهرة والتعادل إيجابيا بهدف لكل فريق بالكويت، بينما تخطى النادى السكندرى عقبة الترجى التونسى بعد التعادل بنتيجة 3/3 فى مجموع المباراتين، حيث انتهى لقاء الذهاب بالإسكندرية بهدف لكل فريق وحسم التعادل الإيجابى 2/2 مباراة العودة فى تونس.

جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز. خط الوسط: فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن. خط الهجوم: كاسونجو. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمد حسن ومصطفى فتحي