الان تتابع بـ”أوشحة صوف وشوكولاتة فاخرة”.. الأرجنتين ترحب بزعماء مجموعة الـ 20 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، اليوم، بمن حضورا فعاليات افتتاح قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها بلاده. ودعا ماكري إلى تعزيز الحوار مع السماح أيضا باحترام الاختلافات.

وقدمت الأرجنتين هدايا عدة لزعماء أكبر اقتصادات العالم الذين حضروا القمة ومنها أوشحة من صوف الألبكة وأساور فضية من منطقة مندوزا وشاى من منطقة باتاجونيا لدى وصولهم لمدينة بوينس أيرس.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكرى، إن زوجته جوليانا عواضة انتقت الهدايا بنفسها، ونشرت جوليانا تسجيلا مصورا على موقع “إنستجرام” وتظهر فيه نسوة يحيكن الأوشحة يدويا فى منطقة كاتاماركا باستخدام طريقة ترجع إلى مئات السنين.

وسيحصل الزعماء أيضا على شوكولاتة محشوة بالحليب المكثف المكرمل، وهى حلوى أرجنتينية تعرف باسم (دولتشى دى ليتشي)، علاوة على شاى مصنوع بطريقة خاصة وشموع.

وقال كبير الطهاة فى حفل عشاء يحضره زعماء مجموعة العشرين اليوم فى مسرح تياترو كولون الشهير فى بوينس أيرس لـ”رويترز”، إن مأدبة أرجنتينية تضم شرائح اللحم والضأن ووجبة تقليدية من شطائر النقانق فى انتظار الزعماء.