بن سلمان يلتقي الرئيس الفرنسي قبيل انعقاد قمة العشرين في الأرجنتين

ألتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة العشرين بالأرجنتين.
ونشر موقع إرم نيوز على حسابه في تويتر مقطع فيديو يظهر جانب من لقاء الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل انعقاد قمة العشرين في الأرجنتين.
ووصل ماكرون مع زوجته بريجيت مساء الأربعاء إلى بوينس آيرس حيث يقوم بزيارة رسمية الخميس قبل أن يشارك في قمة العشرين الجمعة، في أول زيارة للرئيس الفرنسي إلى أمريكا الجنوبية.
وحذر الرئيس الفرنسي في حديث لصحيفة "لا ناثيون" الأرجنتينية الخميس، من أن قمة مجموعة العشرين التي تعقد في بوينوس آيرس تواجه "خطر لقاء مغلق صيني أميركي وحرب تجارية مدمرة للجميع".
لمشاهدة الفيديو إضغط جانب من لقاء الأمير #محمد_بن_سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون قبيل انعقاد قمة العشرين في #الأرجنتين #إرم_نيوز #السعودية #CrownPrinceInG20 #G20Argentina pic.twitter.com/iztR6jdjt6
جانب من لقاء الأمير #محمد_بن_سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون قبيل انعقاد قمة العشرين في #الأرجنتين #إرم_نيوز #السعودية #CrownPrinceInG20 #G20Argentina pic.twitter.com/iztR6jdjt6— إرم نيوز (@EremNews) November 30, 2018
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