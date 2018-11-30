بن سلمان يبحث مع مودي التعاون الثنائي الاقتصادي والعسكري

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة في مقر إقامته في بوينس آيرس برئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الهندي ناقشا التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمار في مجال الطاقة، إلى جانب استراتيجيات توطين الصناعات العسكرية، والتعاون بين البلدين في مجالاتها.

وأضافت أن ولي العهد بحث مع مودي أيضا على هامش قمة العشرين استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاجه من النفط والمنتجات البترولية.

كما بحث الاجتماع أيضا استثمار شركة النفط الحكومية "أرامكو" في قطاعي التكرير والتخزين بالهند، بما في ذلك مشروع الشركة لإنشاء مصفاة ضخمة على الساحل الغربي للهند.

واتفق ولي العهد أيضا مع رئيس وزراء الهند على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية من خلال صندوق "رؤية سوفت بانك" المدعوم من السعودية، كما بحثا فرص تصدير المنتجات غير النفطية السعودية إلى الهند.

ويعتبر اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي، الأول من نوعه الذي يجمع الأمير محمد بن سلمان بمسؤول أجنبي على هامش قمة العشرين.

ومن المنتظر أن يلتقي ولي العهد السعودي، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية، تيرزا ماي، وعدد من المسؤولين الآخرين المشاركين في القمة.