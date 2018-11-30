كندا وأمريكا والمكسيك يوقعون اتفاقية التجارة الجديدة

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة فى العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، بنظيره المكسيكي إنريكي بينيا نيتو، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الكندي، وذلك لتوقيع اتفاقية تجارية جديدة تجمع بين الدول الثلاث علي هامش قمة العشرين.

ومن المقرر أن يوقع الزعماء الثلاثة على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، بحسب ما صرح به وزير الدولة للشؤون الخارجية المكسيكة، قبل ساعات من انطلاق مجموعة العشرين.

وستكون الاتفاقية المرتقبة واحدة من آخر أعمال إدارة إنريكي بينيا نييتو، قبل ساعات قليلة من من تسليم السلطة غدًا السبت إلى الرئيس المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

ومن المقرر أن تغير اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا (بعد اتفاق سابق بين الولايات المتحدة والمكسيك) الطريقة التي تعمل بها الأعمال التجارية في الكتلة التجارية للبلدان الثلاث.

