العثور على 8 قنابل مولوتوف قرب موقع المظاهرات المناهضة لقمة العشرين بالأرجنتين

أكدت وزارة الأمن الأرجنتينية، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على ثمان قنابل مولوتوف مخبأة داخل سيارة أجرة محترقة بالقرب من موقع المظاهرات المناهضة لقمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة “بيونس آيريس”.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن القنابل لم تنفجر، كما أن السلطات الأرجنتينية تحقق في الحادث.

وكان العديد من الأشخاص قد تظاهروا، في وقت سابق اليوم، أمام مبنى الكونجرس الأرجنتيني في العاصمة “بيونس آيريس” للإعراب عن احتجاجهم ضد سياسات الإنفاق التي تتبعها الحكومة، وذلك في الوقت الذي تنزلق فيه البلاد نحو أزمة اقتصادية عميقة.

أ ش أ

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