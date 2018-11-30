شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على عبد الواحد يطالب الحكومة بتجهيز الطرق والاستعداد لموجة الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وهيئة الطرق والكبارى وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة النقل، وهيئة الصرف الصحى بالاستعداد لموجة الطقس السيئ التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن وزارة التنمية المحلية ملزمة بتكليف المحافظين والوحدات والأحياء المحلية بضرورة الاستعداد لمواجهة الأمصار وتجهيز الطرق العامة، وتجهيز سيارات شفط المياه لمنع حدوث أى طارئ لا قدر الله يمنع حركة سير السيارات خلال تعرض البلاد للأمطار .

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعو أن يسود البلاد، طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء، تكون غزيرة أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر، وعلى مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، فى الفترة المقبلة.