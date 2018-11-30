قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات غدا لأعمال غسيل الشبكات

قليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، غدًا السبت، لمدة 6 ساعات، من الساعة الثانية عشرة ظهرا، وحتى الساعة السادسة مساء ، وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور، وأعمال الصيانة بالمحطة الرئيسية.



وطالبت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجتهم من المياه خلال فترة الانقطاع ، فيما أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى...