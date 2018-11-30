الشرقية للدخان تدرس زيادة أسعار السجائر

كتبت- شيماء حفظي:



قال هاني أمان، العضو المنتدب للشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، لمصراوي، إن قرار وزير المالية برفع سعر الدولار الجمركي على التبغ، جاء "مفاجئًا وصادمًا" للشركة.

وأضاف أمان، أن مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان التابعة لقطاع الأعمال العام، لم تكن على علم بقرار وزارة المالية، مشيرًا إلى أنه كان من الضروري التشاور بين الطرفين لأن الشركة تقوم في صناعتها على استيراد التبغ.

وجاء التبغ، ضمن عدد من السلع التي ستخضع لقرارا وزير المالية بزيادة سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية والترفيهية لتخضع لسعر الدولار في...