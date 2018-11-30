ترند الموجز|شبورة وأمطار خلال ساعات..والحاوي يصطدم بصلاح..وشوبير الصغير يظهر مع الأهلي..ورضوى حسن أفضل إطلالة في "القاهرة السينمائي"

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، شبورة وسحب وأمطار.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس السبت، و"الحاوي" ينافس "صلاح" على أفضل لاعب في إفريقيا.. والكاف يعلن موعد إعلان الفائز، وموعد مباراة الأهلي وبتروجيت.. والقنوات الناقلة.. ومفاجآت في قائمة المارد الأحمر.. وتغييرات بالتشكيل، وبعيدا عن "مايوه" رانيا يوسف.. السوشيال ميديا تختار "رضوى حسن" كأفضل إطلالة في "القاهرة السينمائي" (صور).

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

شبورة وسحب وأمطار.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس السبت

أعلنت هيئة الأرصاد أن طقس السبت، سيكون لطيفا على جميع الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا، وستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري.

وأضافت الهيئة في بيان لها على الفيس بوك، أنه تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، ستتأرجح بين معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 21

شبين الكوم 14 21

طنطا 14 21

دمنهور 14 21

الإسكندرية 12 21

بلطيم 15 21

مطروح 12 21

السلوم 11 21

سيوة 10 20

بورسعيد 15 21

دمياط 15 22

الزقازيق 14 22

الإسماعيلية 12 22

السويس 13 22

العريش 11 22

رفح 12 22

رأس سدر 13 23

نخل 06 21

نويبع 17 21

طابا 13 20

كاترين 07 18

الطور 13 22

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 16 24

مرسى علم 18 25

الفيوم 13 22

بنى سويف 13 22

المنيا 10 22

أسيوط 11 22

سوهاج 11 23

قنا 12 24

الأقصر 12 24

أسوان 13 24

أبوسمبل 14 23

الوادى الجديد 10 23

شلاتين 20 26

حلايب 21 24 (رابط الخبر)

"الحاوي" ينافس "صلاح" على أفضل لاعب في إفريقيا.. والكاف يعلن موعد إعلان الفائز

كشف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف" عن أسماء 34 لاعبا بالقائمة الأولية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2018.

وضمت القائمة 3 لاعبين مصريين، هم: محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ووليد سليمان "الحاوي" صانع ألعاب الأهلي وأحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي.

كما ضمت القائمة الثلاثي الأبرز، السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، والجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال، ومهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي.

وتتمثل جوائز «كاف»، في أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب وأفضل مدرب وأفضل لاعبة، وأفضل مدرب كرة نسائية، وأفضل منتخب، وأفضل منتخب نسائي.

وألغيت جائزة أفضل لاعب داخل القارة، وتم اعتماد جائزة واحدة فقط هي أفضل لاعب في أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في حفل يقام في العاصمة السنغالية داكار في الثامن من شهر يناير المقبل.

وكان صلاح قد فاز بجائزة كاف لأفضل لاعب في إفريقيا العام الماضي، بعد منافسة قوية مع ماني وأوباميانج. (رابط الخبر)

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت.. والقنوات الناقلة.. ومفاجآت في قائمة المارد الأحمر.. وتغييرات بالتشكيل

يستضيف بتروجيت، نظيره الأهلي، في السابعة مساء السبت، على ملعب استاد الجيش بالسويس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء متأثرا بخسارته من المقاولون العرب في الجولة الـ16، بهدف دون رد، فضلا عن إخفاقه العربي والإفريقي، حيث خسر لقب دوري أبطال أفريقيا، على يد الترجي التونسي، في النهائي، وبعدها بأيام ودع بطولة كأس زايد "البطولة العربية"، من دور الـ16، أمام الوصل الإماراتي.

وبعد الخروج من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ،، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.

ويحتل الأهلي المركز الأخير في الدوري بعد أن خاض 7 مباريات فقط، فاز في ثلاث مواجهات وتعادل في مباراتين وهزم مرتين، وله 9 لقاءات مؤجلة، فيما يمتلك بتروجيت 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

مفاجآت في قائمة الأهلي

وأعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي قائمة فريقه التى ستواجه بتروجيت، وشهدت مفاجآت، حيث استبعد المدافع المالي ساليف كوليبالي لأسباب فنية، بعد تراجع مستواه مؤخرا، فيما ضم الحارس الشاب مصطفي شوبير نجل حارس النادي السابق أحمد شوبير لأول مرة، لتعويض غياب محمد الشناوي المصاب.

وعاد الثلاثي محمد هاني وعمرو السولية ووليد أزارو إلى القائمة عقب تعافيهما من الإصابة، فيما تم استبعاد صلاح محسن ومحمد شريف وأحمد فتحي للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم نيدفيد وأحمد علاء وسعد سمير وصبري رحيل وأيمن أشرف وباسم علي ومحمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد الشيخ وناصر ماهر وإسلام محارب ووليد سليمان وأحمد حمدي.

خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو .

تغييرات في تشكيل الأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ محمد يوسف المدير الفني المؤقت اللقاء بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامى

خط الدفاع: محمد هاني وسعد سمير وأحمد علاء وأيمن أشرف

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية ووليد سليمان وناصر ماهر وأحمد الشيخ

خط الهجوم: وليد أزارو.

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

تردد أون سبورت

القمر نايل سات

التردد H 10853

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500

تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات

التردد : 11842

الاستقطاب :افقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطا:4/3 (رابط الخبر)

بعيدا عن "مايوه" رانيا يوسف.. السوشيال ميديا تختار "رضوى حسن" كأفضل إطلالة في "القاهرة السينمائي" (صور)

بعيدا عن الجدل الذي أثير بعد الفستان العاري للفنانة رانيا يوسف، اختار جمهور السوشيال الإعلامية رضوى حسن، مذيعة "dmc"، كأفضل إطلالة على السجادة الحمراء، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الأربعين.

ورضوي حسن هى أول مذيعة كفيفة في مصر، وتقدم برنامج "السفيرة عزيزة" على قناة "dmc"، وكرمها الرئيس السيسي، مؤخرا خلال حفل ختام "منتدى شباب العالم".

وخطفت المذيعة الشابة الأنظار على السجادة الحمراء، بفستانها الأنيق، واعتبرها رواد مواقع التواصل، أنها الأجمل والأفضل كونها لم تعتمد على الفساتين المثيرة مثل بعض النجمات.



وتعد رضوى أول مذيعة كفيفة، حيث تغلبت على إعاقتها بعد أن فقدت بصرها في الصغر بسبب خطأ طبي، لكن ذلك لم يمنعها من السير وراء حلمها، حتى استطاعت أن تحققه متحدية كل الظروف بإرادة وعزيمة شديدتين.

وكانت رانيا يوسف قد أثارت عاصفة غضب على السوشيال ميديا، بظهورها بإطلالة جريئة، في حفل ختام مهرجان القاهرة.

وصدمت رانيا الجميع بإرتدائها فستان أسود اللون شفاف، شبهه البعض بالمايوه، مما عرضها لانتقادات حادة. (رابط الخبر)