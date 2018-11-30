اللواء عثمان التقى وفدا من الإنتربول بهدف تعزيز التعاون

التقى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ وفداً من الأمانة العامة لمنظمة الإنتربول في زيارةٍ تهدف إلى التعاون والتنسيق، بين مؤسسة قوى الأمن الداخلي والمنظمة.

كما استقبل عثمان سفيرة سري لنكا في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.